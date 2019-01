RIETI - Autovettura in fiamme a Canneto Sabino. É andato interamente distrutto un veicolo, una Fiat Punto, in sosta a bordo strada davanti all'ingresso del campo da calcio comunale del piccolo centro sabino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto che hanno spento l'incendio evitando che bruciasse anche un grande albero vicino al mezzo in fiamme e mettendo successivamente l'auto in sicurezza in quanto dotata di impianto a gas (Gpl) a rischio esplosione in caso di incendio. Da accertare le cause che hanno provocato l'innesco delle fiamme. © RIPRODUZIONE RISERVATA