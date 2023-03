Rieti, la sua auto si sfrena e lo colpisce: ferito

RIETI - L’auto che improvvisamente si sfrena percorrendo una rampa in discesa e il conducente rimane incastrato. Momenti di paura nella scorsa giornata a Stimigliano dove un uomo alla fine se l’è cavata solo con qualche ferita ed escoriazione. Un banale incidente domestico che poteva avere conseguenze ben più gravi ma presto risolto grazie all’intervento congiunto di carabinieri, pompieri e 118. L’uomo era nelle pertinenze della propria abitazione ed aveva lasciato il suo veicolo in sosta in una rampa quando questo improvvisamente si è mosso – forse a causa del freno a mano non completamente inserito - fino a raggiungerlo e travolgerlo bloccandolo contro una porta.