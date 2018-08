di Samuele Annibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Ha ritrovato le gomme della propria auto squarciate il consigliere comunale Andrea Colli, il quale era andato nella frazione di Castel San Pietro in rappresentanza del Comune per la festa del Patrono. Il fatto è avvenuto domenica scorsa. «In estrema sintesi – spiega il consigliere Andrea Colli - domenica scorsa, rappresentavo il Comune a Castel San Pietro in occasione dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Al termine della processione ho trovato la mia auto vandalizzata con due ruote squarciate e tracce di...