RIETI - Mercoledì è in programma la tradizionale benedizione delle auto, in occasione della ricorrenza di Santa Rita da Cascia. Un appuntamento sentito a Rieti e che, quest'anno, a Villa Reatina, vedrà uno spostamento rispetto alla consueta benedizione lungo viale Morroni.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 20 MAGGIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA