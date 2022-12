Autista di bus trovato ubriaco prima di portare una scolaresca a Roma: denunciato e patente ritirata

RIETI - Erano da poco passate le otto del mattino, quando gli agenti della Polizia Stradale di Rieti accertavano, che il tasso alcolemico di un conducente era superiore a 1 grammo per litro.

Una condotta decisamente grave per qualsiasi persona che si voglia mettere alla guida, ma ancor di più per un autista di autobus il cui tasso di alcol nel sangue deve essere pari a 0 g/l e che soprattutto di lì a breve avrebbe dovuto trasportare una intera scolaresca in gita scolastica a Roma. Al conducente veniva quindi immediatamente ritirata la patente di guida e denunciato per il reato di guida in stato di ebrezza.

Nonostante l’accaduto la partenza della gita fortunatamente veniva rinviata di poco, il tempo necessario di reperire un sostituto idoneo in grado di condurre la scolaresca alla visita d’istruzione in tutta sicurezza.

La Polizia Stradale di Rieti è da sempre in prima linea nel contrasto alla guida in stato di ebrezza anche nell’ambito del trasporto di scolaresche che svolgono viaggi di istruzione. A tal fine protocolli stipulati fra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Interno, prevedono controlli mirati da parte della Polizia Stradale sugli autobus che trasportano gli studenti.

Nella nostra provincia, in accordo con gli Istituti di Istruzione, nell’anno scolastico in corso dal mese di settembre ad oggi, sono stati predisposti ed eseguiti ben 23 servizi preventivi.