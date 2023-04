Centro Polivalente Arcipelago: una giornata nella natura a Rieti

RIETI - Si è svolta con successo domenica 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, l'iniziativa "Benessere Blu", una passeggiata nella Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, in provincia di Rieti, organizzata dal Centro Polivalente Arcipelago, in collaborazione con il Cai (Club Alpino Italiano) sezione di Rieti. L'iniziativa aveva il patrocinio della Asl di Rieti.Arcipelago è un progetto finanziato dalla Regione Lazio di cui la cooperativa sociale Alicenova è capofila, in ATS con la Fondazione Oltre Noi, il Consorzio Il Cerchio e le cooperative Nemo, Gea, Zoe e Fattorie Solidali. Il Centro Arcipelago è rivolto a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico, coinvolti in percorsi di valorizzazione e sviluppo delle proprie competenze e autonomie in ambito sociale e lavorativo.Alla giornata immersa nella splendida natura della Sabina hanno partecipato le famiglie, i beneficiari e gli operatori del Centro. Il tutto si è svolto in un clima di grande accoglienza e amicizia, in cui lo staff della Riserva ha illustrato ai presenti le varietà e le caratteristiche della flora e della fauna del luogo.I responsabili di Alicenova ringraziano per la collaborazione e disponibilità il presidente del Cai di Rieti Angelo Marsini, il direttore della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile Angelo Cappelli con le guide e l'ornitologo, e le famiglie e i beneficiari del Centro Polivalente Arcipelago per la partecipazione.