RIETI - Il Comune di Rieti ha avviato un piano di intervento, che proseguirà nei prossimi mesi, incentrato sugli attraversamenti pedonali con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pedoni. Il primo intervento è stato realizzato sul passaggio pedonale che attraversa la Ss4 bis Via Salaria e collega il parcheggio di Via della Cavatella e la pista ciclabile che costeggia il fiume Velino, sul quale è stato installato un apposito sistema di illuminazione pubblica a Led. Il piano di intervento proseguirà con la sistemazione di altri passaggi pedonali che verranno anche dotati di illuminazione a Led con sensori, per garantire la massima sicurezza ai pedoni.



