Ultimo aggiornamento: 20:00

RIETI - E' stato scoperto questo pomeriggio dal vice parroco don Cristoforo e dal parroco don Jean Baptiste Sano l'atto vandalico commesso all'interno della parrocchia di San Giovanni Bosco nel quartiere di Villa Reatina.Le due storiche acquasantiere a pila in marmo sono state prese di mira, per il momento da soggetti ignoti. Questi ne hanno distrutta una lasciandone a terra le parti scomposte, mentre dai segni sul pavimento sembrano aver tentato di spostare l'altra, fortunatamente ancora integra, dalla consueta posizione prossima agli ingressi laterali. Il motivo del danno arrecato resta sconosciuto e incomprensibile per ora.La notizia e la vista dell'accaduto hanno sconvolto e inevitabilmente indignato fedeli e viceparroco, in una parrocchia che per la seconda volta conosce atti simili. In passato era infatti accaduto un tentativo di furto di uno dei candelieri elettrici per le offerte, trascinato fuori dalla chiesa.