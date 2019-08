© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Atto vandalico la notte scorsa in Piazza Vittorio Emanuele II: è stata staccata la retina in uno dei canestri, che da sabato ospiteranno le gare delle qualificazioni europee del Fiba U18 3vs3. Solo nella giornata di ieri, nella location dei Giardini del Vignola, il comitato del Rieti Street Committee aveva presentato il programma della manifestazione, pronto a dare visibilità alla città di Rieti in questo primo weekend di agosto.Neanche il tempo di completare l'installazione dei campi e già ci sono altre grane da risolvere per il comitato, dopo le polemiche dei giorni scorsi con il consigliere del comune di Rieti Roberto Donati, per Federico Rinaldi, presidente del comitato e tra i principali promotori di questo importante evento, che commenta così l'accaduto: «C'è amarezza sicuramente, non ci aspettavamo nulla di simile, anche perché fin da ieri sera c'erano famiglie che si divertivano nei campi e poi questa mattina abbiamo trovato il canestro staccato, che abbiamo prontamente sistemato. Questo episodio denota la mancanza di senso civico da parte di alcuni cittadini, da stasera sarà attivo un servizio di vigilanza. Dispiace molto anche perché questa mattina sono arrivate le prime delegazioni e hanno trovato il canestro in quelle condizioni,di certo non è una bella figura».