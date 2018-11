RIETI - Ha origini reatine Sisto Malaspina, la vittima italiana dell’attentato di Melbourne. Emigrato in Australia a 18 anni, col suo Pellegrini’s Café rappresentava una tappa obbligata per gli italiani in viaggio nella città australiana.



A ricordare Sisto e la sua proverbiale ospitalità é Ennio Lombardi: «Andammo in Australia nel 2006, ci dettero il suo indirizzo e passammo a trovarlo. Volle sapere di Rieti e dell'Italia. Leggere il suo nome stamattina sul giornale é stato un colpo al cuore».