RIETI - Giuseppe Troise, amministratore unico di Italdiesel, la società che ha acquistato da Curci il Fc Rieti, attacca a testa bassa e "spara a zero" su stampa, giocatori, staff tecnico, fornitori "e chi più ne ha più ne metta" licenziando una nota nella quale oltre a sostenere di aver "ereditato una situazione economica gravissima e di assoluta insolvenza" è pronta a "riaffidare nelle stesse mani di Curci un malato che lui stesso ha portato allo stato terminale" aggiungendo di aver dato mandato all'avvocato Edoardo Chiacchio "qualora non dovessero ricrearsi le condizioni di un ritorno alla normalità, di considerare l'ipotesi di portare i libri contabili in Tribunale per chiedere il fallimento della società Fc Rieti". © RIPRODUZIONE RISERVATA