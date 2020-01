LA CRONACA

RIETI - L’Atletico Cantalice approda alle semifinali di coppa Lazio di Seconda categoria. Sorridono dunque i biancorossi che, nonostante la sconfitta per 2-0 rimediata quest’oggi in casa dello Sporting Aniene, accedono alla penultima fase della competizione grazie al 4-0 dell’andata.Partita che ha visto lo Sporting attaccare a testa bassa, con determinazione. L’Atletico, però, si è difeso ed ha provato a ripartire in contropiede: azioni manovrate per i padroni di casa, ripartenze letali ma non sfruttate per i reatini. La formazione romana è riuscita a siglare un gol nel primo tempo, così come nella ripresa. Oltre ai gol subìti, però, il Cantalice non ha subìto patemi d’animo ma, purtroppo, non è riuscita a sfruttare le occasioni create. Al fischio finale, grande gioia per i reatini, che ora sognano in grande.Pietropaolo Di Battista (Direttore Sportivo Atletico Cantalice): «Fin dall’inizio, i ritmi della gara sono stati altissimi. Gli avversari cercavano di ribaltare il risultato, ma noi siamo stati molto bravi, concentrati e ben messi in campo. Avevamo delle defezioni, soprattutto nel reparto offensivo. Risultato finale giusto, poiché i nostri avversari hanno cercato giustamente di più di vincere, ma noi siamo stati bravi a lottare e ad essere presenti e controllare il match. Abbiamo giocato comunque la gara a viso aperto. Gli avversari, in tutto ciò, erano anche più riposati di noi, in quanto nello scorso weekend in campionato hanno riposato, mentre noi siamo riusciti a vincere su un campo difficile come quello dell’Atletico Torano. Ottimo arbitraggio. Bravi i ragazzi, coordinati da una società ben organizzata e sempre presente, che anche oggi ha organizzato tutto per difendere i nostri colori anche in coppa Lazio. Andiamo avanti, sperando di poter riavere in gruppo i ragazzi indisponibili ed infortunati».