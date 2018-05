di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ancora una grande giornata di sport con gli atleti del World Para Athletics Grand Prix. Dopo una prima giornata in cui erano stati protagonisti gli atleti Italiani, Campoccio e De Vivo su tutti, nella seconda i colori azzurri continuano a far parlare di loro con 5 record abbattuti. Come ieri sugli scudi il lanciatore del G.S Paralimpico Difesa Giuseppe Campoccio, che scende di nuovo in pedana e fa segnare un nuovo primato Italiano nel lancio del peso F33 con la misura di 11,31, anche prima prestazione dell’anno al mondo. Grande gara anche per un altro lanciatore del G.S Paralimpico Difesa, Pietro Suma. L’atleta appartenente alla categoria F57 (Lesione midollare minima, amputazione/i transtibiali) ha vinto la gara nel lancio del disco con il nuovo record Italiano di 28,58.



Gli altri record Italiani arrivano nella velocità dove nei 100 metri segnano i record Marco Baldini nella categoria T35 (Cerebrolesione grave), Riccardo Bagaini nella categoria T47 (Amputazione monolaterale arto superiore), Farhan Adafo nella categoria T52 (tetraplegia moderata) e Diego Gastaldi nella categoria T53 (Paraplegia grave). Erano attese anche le due medagliate della paralimpiadi di Londra e Rio, rispettivamente Oxana Corso e Monica Contraffatto. La prima del G.S Paralimpico Fiamme Gialle è tornata dopo un anno alle gare nei 100 T35 (Cerebrolesione grave) con un tempo di 16.79, distante dal suo record del mondo di 15.63 ma accettabile per le sue condizioni dopo un anno di stop per infortunio. La Contraffatto in gara nei 100 T63 (Amputazione monolaterale transfemorale) invece ha avuto un problema durante la gara con la propria protesi e ha chiuso con il tempo di 15.57.



LA NOTA DI ROBERTO DONATI

In qualità di delegato allo Sport del Comune di Rieti il consigliere Roberto Donati dichiara che: «In questo fine settimana, nella fantastica cornice dello Stadio Raul Guidobaldi di Rieti, si sta svolgendo il Word Para Athletics. Più di 200 atleti da tutto al Mondo si stanno dando battaglia sportiva nel nostro stadio. Grazie al presidente Porru della Fispes per aver creduto nella Città di Rieti per il secondo anno! Rieti sarà sempre disposta ad ospitare eventi ed atleti di questo calibro. Grazie a tutti i dipendenti del Comune di Rieti che si sono occupati della manutenzione del Guidobadi e l’atletica Studentesca Andrea Milardi per aver collaborato alla perfetta organizzazione»







Sabato 19 Maggio 2018



