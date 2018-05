di Lorenzo Bufalino

RIETI - Subito emozioni nella giornata di apertura dell’Italian Open, tappa Italiana del World Para Athletics Grand Prix, che per il secondo anno consecutivo è stata organizzata allo stadio Raul Guidobaldi. Non sono mancati i record grazie a Giuseppe Campoccio (Paralimpico Difesa) e Claudio De Vivo (Asco). Il primo, grande atleta paralimpico a livello mondiale, ha ritoccato il record Italiano nel lancio del disco F33 con la misura di 26,76 che gli vale anche la miglior prestazione mondiale dell’anno di categoria. Il secondo sul finale di giornata ha corso i 1500 metri T64 e ha chiuso con un altro record Italiano con il tempo di 4:56.87, abbassando il precedente record di quasi 10 secondi. A livello mondiale doppietta dell’atteso Sud Africano Hilton Langenhoven capace di vincere il salto in lungo ed i 400 metri T12.



Nella seconda giornata di oggi in gara ancora Campoccio nel peso, dove punta ad un altro record e Langenhoven nei 100. Esordi nella manifestazione per due big azzurre, Oxana Corso (Fiamme Gialle) e Monica Contraffatto (Paralimpico Difesa) entrambe nei 100 metri con la Corso che correrà nella categoria T35 (Cerebrolesione grave) e la Contraffatto nella categoria ex T42, la T63 (Amputazione monolaterale transfemorale). La Corso, medagliata due volte alle olimpiadi di Londra nei 100 e 200 metri, conosce bene la pista di Rieti avendo corso sin dalle prime apparizioni proprio al Guidobaldi. Oggi torna alle gare dopo un anno di stop per un infortunio al piede con annessa operazione. La Contraffatto invece è la medagliata di bronzo di Rio De Janeiro nei 100 metri nella gara che aveva vinto la campionessa azzurra Martina Caironi.

