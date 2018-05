di Lorenzo Bufalino

RIETI - È tutto pronto allo stadio di atletica di Rieti per la sesta edizione della tappa Italiana del World Para Atheletics Grand Prix, una serie di meeting dell’atletica paralimipica partita quest’anno da Dubai toccherà tante grandi città del mondo come Parigi, San Paolo, Pechino e Tunisi fino ad arrivare anche negli Stati Uniti. Nel weekend sarà una parata di campioni dello sport paralimpico in tutta la città che dovrà ospitare oltre 200 atleti provenienti da tutto il mondo.



Una tappa importante quella di Rieti, che dopo la grande figura fatta lo scorso anno come organizzazione, è stata riproposta dal comitato paralimpico Italiano a quello mondiale per poter riessere messa in calendario. La co-organizzazione tra Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) sotto la guida del loro presidente Sandrino Porru, la società di casa l’Atletica Studentesca Milardi ed il comune di Rieti ha dato grandi frutti in questi ultimi tre anni che hanno portato ad organizzare a Rieti due World Gran Prix ed un campionato Italiano di atletica paralimpica.



Sarà un appuntamento importante anche per i tanti atleti, soprattutto Europei, che avranno come obiettivo a Rieti quello di centrare lo standard di partecipazione per il campionato Europeo di Berlino in estate. Ci saranno tante stelle Italiane in pista come Oney Tapia, lanciatore di origini cubane che nel 2011 ha perso la vista, che all’attivo ha una medaglia d’oro vinta agli Europei paralimpici di Grosseto nel 2016 nel disco ed una medaglia di argento alle paralimpiadi di Rio De Janeiro. E’ conosciuto anche per aver partecipato al programma “Ballando con le stelle”. Tapia viene da uno splendido stato di forma che poche settimane fa gli ha fatto infrangere il suo record Italiano portandolo a 45,65.



Altra atleta attesa è Oxana Corso, atleta delle Fiamme Gialle che ha un rapporto di lunga data con la pista di Rieti, vista la sua iniziale carriera in una squadra di Roma che la vedeva partecipare con le normodotate. La Corso, che parteciperà nei 100 metri T35, nella sua carriera nell’atletica paralimpica è riuscita a vincere 2 medaglie di argento alle paralimpiadi di Londra 2012 nei 100 e 200 metri, due mondiali e due europei. Una grandissima del movimento Italiano e mondiale che cercherà il grande risultato a Rieti.



Altra stella sarà Monica Contraffatto, testimonial nella settimana precedente per l’evento del weekend durante la marcia del gruppo di Don Ciotti “Libera”, è atleta dell’Esercito dove professava il suo lavoro in cui è stata gravemente ferita in Afghanistan alla gamba destra. Ora da atleta nel 2016 ha vinto la medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Rio De Janeiro nei 100 metri T42.





Mercoledì 16 Maggio 2018



