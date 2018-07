di Lorenzo Bufalino

RIETI - Sta accadendo tutto così veloce, in poco più di un mese, nell’estate da sogno di Valentina Aniballi. L’atleta reatina del gruppo sportivo Esercito tra meno di 10 giorni scenderà in pedana nel mitico Olympiastadion per le qualificazioni del lancio del disco. Poco più di un mese fa invece andava a realizzare un altro piccolo ma grande sogno, lo scudetto assoluto con l’Atletica Studentesca Milardi.



La Aniballi infatti è stata ed è la capitana della squadra assoluta femminile da diversi anni, una delle atlete veterane insieme a Maria Enrica Spacca. Per la società che l’ha fatta crescere ed amare l’atletica ha sempre dato il 100% nelle competizioni in cui l’unico obiettivo era portare in alto i colori rossoblù. Ci ha provato per anni con le sue compagne e finalmente quest’anno a Modena ci è riuscita. Decisamente contenta ed emozionata per il titolo vinto, la reatina poco prima di Modena aveva conquistato il pass per Berlino grazie ad una grande prestazione ottenuta al meeting di lanci a Tarquinia. In quell’occasione la discobola dell’Esercito aveva lanciato a 59.12, nuovo primato personale che andava a superare il 58.55 lanciato sempre a Tarquinia tre anni prima.



Una buona stagione la sua che l’ha vista partecipare anche ai giochi del Mediterraneo di Tarragona a giugno quando nell’occasione era arrivata al sesto posto con 57.15. La sua stagione culminerà proprio a Berlino quando andrà a gareggiare per la terza volta consecutiva in un campionato continentale, dopo Zurigo 2014 e Amsterdam 2016. Per lei sarà una gara molto difficile che vede nelle liste di partenza tante delle atlete più forti al mondo. Il sogno sarà la finale e chissà che la reatina non ci possa riuscire

