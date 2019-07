RIETI - Roberta Bruni sarà in finale nell’asta alle Universiadi giovedì alle 17,40. A Napoli la reatina si è classificata prima nel suo raggruppamento ed è stata una della cinque in generale che ha raggiunto la misura di 4,10.



Ieri sera il 19,81 di Sebastiano Bianchetti non è bastato al reatino per salire sul podio del peso. Buona serie di lanci per il contiglianese che al secondo tentativo è riuscito a raggiungere la misura migliore non riuscendo però a superare quota 20. Un buon quinto posto comunque per il poliziotto in una manifestazione internazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA