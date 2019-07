RIETI - E' iniziata questa mattina l'Universiade di Napoli per l'atletica, che cade a quasi quarant’anni dall’impresa di Pietro Mennea del 12 settembre 1979 a Città del Messico (il mitico 19.72 nei 200 metri).



Parte bene la giornata di Sebastinao Bianchetti (Fiamme Oro) che è il primo azzurro qualificato per la finale. Il pesista avanza con 18,99, ultima misura utile per la qualificazione, e tornerà in pedana stasera alle 19.20 nella gara che assegna le medaglie.



Favoritissimo è il fuoriclasse polacco Konrad Bukowiecki, vicecampione europeo di Berlino 2018, che nel primo round si limita a 20,19. © RIPRODUZIONE RISERVATA