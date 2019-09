Ultimo aggiornamento: 11:47

RIETI - Bella giornata di atletica quella di ieri al Guidobaldi in cui è andato in scena il trofeo Perseo. Praticamente tutti in pista i big. Protagonista di giornata Benedetta Benedetti che ha portato a casa due vittorie sia nel disco che nel peso, nel disco col primato regionale allieve con la misura di 44,96. La rossoblu ha battuto il 44,43 di un'altra reatina, Valentina Aniballi che durava dal 2001.Bene anche Livia Caldarini, di ritorno dal raduno in Alto Adige, che negli 800 ha corso sotto i 2.10. L’atleta allenata da Carlo Festa ha staccato tutti chiudendo a 2.09.71. 200 positivi per Andrew Howe che ha fermato il crometro a 20.91 (+0.6) nonostante il fastidioso vento in curva. Maria Enrica Spacca invece corre nei 400 in 55.72.Negli ostacoli Giulia Latini vince i 100 con 13.67 (+1.5) e al maschile Luca Trgovcevic i 110 HS in 14.15 (+0.4). Primo gradino del podio per la campionessa Italiana allieve Luce Barbi che nell’asta si ferma a 3,30, prima dei 3 errori a 3,60. Martina Carnevale archivia il peso con 15,18. Io