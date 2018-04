di Lorenzo Bufalino

RIETI - La scorsa settimana è iniziato con la prima tappa il Trofeo 5 Cerchi, storico appuntamento con l’attività promozionale dell’atletica leggera che accompagnerà i tanti partecipanti per 6 tappe fino alla metà di maggio. Il Trofeo che ha forgiato tanti dei campioni reatini e della nazionale Italiana, dopo essere stato rinviato nella sua data di avvio per il maltempo, venerdì ha potuto dare spettacolo nella prima prova dedicata ai lanci. Erano oltre 240 gli studenti delle scuole elementari di Rieti e provincia che si sono sfidati nelle gare di vortex e peso. La massiccia presenza ancora una volta premia il grande lavoro dell’Atletica Studentesca Rieti, organizzatrice da anni dell’evento, che entrata nelle scuole ormai 40 anni fa continua il lavoro incessante del progetto di alfabetizzazione motoria voluto dal Professor Milardi. La prossima tappa riguarderà i salti, e sarà quella di lunedì 16 aprile che vedrà i partecipanti gareggiare nel salto in lungo. I risultati della prima prova sono disponibili sul sito www.studentescamilardi.it, mentre le foto sempre riguardanti la prova del vortex e del peso sono disponibili sulla pagina facebook Rieti Atletica

