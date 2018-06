di Lorenzo Bufalino

RIETI - Continua ad aumentare il bottino di medaglie dell’Atletica Studentesca Milardi ad Agropoli dove si stanno svolgendo i campionati Italiani Junior e Promesse. Bene 4 sono le medaglie vinte nella seconda giornata con l’oro di Martina Carnevale nel peso e i tre bronzi di Andrea Proietti, Claudia Bertoletti e la 4x100 Promesse uomini.



Martina Carnevale nel peso Promesse vince il suo ottavo titolo tricolore e continua il percorso di crescita iniziato qualche anno fa quando si è trasferita alla corte di coach Roberto Casciani a Rieti. La sua misura di 14,81 alla seconda prova la fa vincere e la mette davanti anche alla compagna di squadra Claudia Bertoletti che arriva terza nella gara con 14,54. Andrea Proietti ha fatto tremare tutti nella pedana del martello Juniores con due nulli iniziali, per poi rimettersi in carreggiata con una misura sopra i 60 m. Il reatino non sembra in palla ma riesce comunque a piazzare il lancio a 63,74 che gli permette di vincere il bronzo. La staffetta 4x100 promesse va veloce con Faraglia, Trevisani, Albanese e Chilà e con il secondo in prima batteria con il tempo di 41,69 si aggiudica il terzo gradino del podio. Nel disco seconda Carnevale e terza Bertoletti.



Tanti i finalisti oggi in gara con un pizzico di sfortuna con tanti risultati vicino al podio come il quarto posto della staffetta 4x100 Juniores donne con Cala, Simonelli, Gani e Gentili e quello di Cecilia Desideri nel martello Juniores, ed i quinti di Leonardo Orlandi nell’asta Juniores, Flavia Ferrari negli 800 Juniores, Giorgio Trevisani nei 400 promesse e delle staffette 4x100 Juniores uomini e Promesse donne. Domani in gara le staffette 4x400 con sotto d’occhio soprattutto gli Juniores, Carnevale e Bertoletti nel disco ed i 1500 metri con Flavia Ferrari al riscatto per il podio

