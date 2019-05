L'intervista completa a Tortu sull'edizione cartacea in edicola oggi, 24 maggio.

GLI ALTRI BIG

RIETI - Rieti oggi farà da sfondo all’esordio stagionale di Filippo Tortu: il primatista italiano debutta nella Fastweb Cup con la doppia volata dello stadio Guidobaldi (ore 14.18 la batteria, la finale è fissata per le 15.36). «Rieti è una città storica per l’atletica - dichiara Tortu - na pista a cui sono molto legato perché ho vinto qui il mio primo titolo italiano giovanile e il primo assoluto. Lo scorso anno ho fatto qui l’esordio e ha portato abbastanza bene quindi quest’anno volevo tornarci».La Fastweb Cup sarà l’occasione per osservare alcuni atleti reatini. L’idolo di casa è Andrew Howe (Aeronautica) atteso al secondo 400 in poche settimane dopo il debutto da 46.35 (ore 14,48). Sempre nei 400, di ritorno dalle World Relays di Yokohama sarà in pista anche Davide Re (Fiamme Gialle), quarto italiano di sempre nella specialità con il 45.26 dello scorso anno. Daniele Corsa (Fiamme Oro), Francesco Cappellin (Aeronautica) saranno protagonisti nei 200 (ore 15.06).Tra le donne primo 400 dell’anno all’aperto per Maria Benedicta Chigbolu (Esercito), un’altra delle protagoniste azzurre in Giappone (ore 14.37). Sulla stessa distanza si rivede anche Maria Enrica Spacca (Carabinieri) che torna in pista dopo un inverno travagliato a causa degli infortuni. Tra i big tutti gli occhi sono puntati su Aaron Brown, il più forte degli avversari sui 100 di Filippo Tortu. La novità della vigilia è l’assenza di Bruno Hortelano che ha annunciato il forfait a causa di imperfette condizioni fisiche.