Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La data da segnare sul calendario è il 24 maggio. È ufficiale: sarà la pista di Rieti a ospitare la prima uscita di Filippo Tortu sui 100 metri nella stagione che culminerà nei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). In un evento interamente dedicato allo sprint, con gare di 100, 200 e 400 metri, il primatista italiano delle Fiamme Gialle si presenterà per la prima volta nel 2019 sulla distanza che l'ha visto infrangere il muro dei 10 secondi lo scorso 22 giugno nell'indimenticabile notte di Madrid (9"99) e battere lo storico primato di Pietro Mennea.Da lunedì prossimo Tortu parteciperà al raduno degli staffettisti azzurri allo stadio Paolo Rosi dell'Acquacetosa, a Roma, per limare gli ultimi dettagli prima della partenza con la 4x100 direzione World Relays di Yokohama: la rassegna mondiale delle staffette è in programma l'11 e 12 maggio e qualifica direttamente per i Mondiali di Doha. Al rientro dal Giappone, il 20enne brianzolo seguito dal papà-coach Salvino si concentrerà soltanto sull'esordio di Rieti, pista tradizionalmente veloce, scelta per il secondo anno consecutivo come location di apertura della stagione outdoor.Infatti il 13 maggio del 2018 Tortu fece l’esordio stagionale, in una gara a invito durante le finali dei campionati regionali societari cadetti e cadette. L’atleta delle Fiamme Gialle chiuse con il tempo di 10.16/+1.5 andando a vincere così la gara e che rappresentò anche lo standard di partecipazione per i campionati Europei di Berlino. Tortu al termine della gara fu premiato con il trofeo dedicato a Massimo Moroni, storico giudice di Rieti scomparso ormai da quasi tre anni.