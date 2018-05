di Lorenzo Bufalino

RIETI - Una gara attesissima per tutta l’atletica Italiana che ha tenuto col fiato sospeso tutto lo stadio Raul Guidobaldi. Filippo Tortu stella della velocità Italiana ha fatto l’esordio stagionale a Rieti, nella gara ad invito durante le finali dei campionati regionali societari cadetti e cadette. Tante le persone accorse al camposcuola che hanno tifato e visto correre l’atleta delle Fiamme Gialle nei 100 metri dove ha chiuso con il tempo di 10.16/+1.5 andando a vincere così la gara. Il tempo rappresenta anche lo standard di partecipazione per i campionati Europei assoluti che si terranno a Berlino in estate. Tortu al termine della gara è stato premiato con il memorial dedicato a Massimo Moroni, storico giudice di Rieti scomparso ormai da quasi due anni. Alle spalle di Tortu si sono piazzati in seconda posizione Antonio Cassano con 10.47 e Lorenzo Paissan con 10.50.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:48



