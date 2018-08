di Lorenzo Bufalino

RIETI - Domani doveva essere il grande giorno del meeting nazionale del Terminillo, evento voluto dall’Atletica Studentesca Milardi al campo d’altura Enrico Leoncini. Il meeting che poteva rappresentare un’ottima tappa di avvicinamento per gli atleti ai campionati Italiani assoluti di Pescara del 7-8-9 settembre, purtroppo non si svolgerà ai 1550 metri del Terminillo. Le previsioni metereologiche avverse non avrebbero di certo aiutato gli atleti che sarebbero arrivati da tutta Italia al Terminillo, così l’organizzazione ha preso la decisione di spostare le gare al campo scuola Raul Guidobaldi. Mancano i nomi degli atleti top ma saranno comunque diversi gli atleti presenti, tra chi affina la condizione in vista della rassegna tricolore e chi cercherà proprio a Rieti il minimo per la manifestazione.



Tra gli iscritti ci sono due degli atleti reatino protagonisti della cavalcata scudetto della Studentesca a Modena, Lorenzo Valentini e Giulia Latini. Il finanziere testerà la condizione nei 400 metri mentre la carabiniera torna a correre tra le barriere veloci nei 100 ostacoli. Esordio nella stagione estiva per lo sfortunato Giovanni Bellini. Il campione Italiano di lanci invernali della categoria under 23 dopo la rassegna tricolore di Rieti a marzo, ha subito un infortunio al braccio che l’ha tenuto fuori dalle competizioni per 6 mesi. Mercoledì poi nuova gara del Trofeo Perseo con le gare di lancio del disco e salto con l’asta

