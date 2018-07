di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri al campo d’altura Enrico Leoncini è andata in scena la seconda edizione del Trofeo “Sulla Vetta del Terminillo”, meeting interregionale per rappresentative under 18. La manifestazione organizzata dal comitato regionale Fidal Lazio, ha riscosso di nuovo grande successo anche grazie allo splendido scenario del campo d’altura al Terminillo.



A vincere la manifestazione è stata proprio la rappresentativa di casa del Lazio davanti a Toscana e Marche, seconde e terze, e all’Abruzzo quarto. Nel meeting particolare e attese le due gare dei 200 metri che assegnavano anche il Trofeo Andrea Milardi. Questo Trofeo è andato al femminile alla medaglia d’oro di Gyor nella staffetta Svedese Alessia Cappabianca del Lazio e al maschile da Marco Morini per la Toscana. In chiave Studentesca bene i tanti rossoblu in gara con la maglia del Lazio. Luca Spizzichino vola nei 400 al personale di 50.80, come personale viene ottenuto anche dalle due allieve Giorgia Forastiero negli 800 metri dove scende sotto i 2:17 e da Ludovica Giannursini nel Giavellotto che vince con oltre 42 metri. Vittoria anche per Leonardo Pitò nel giavellotto e podi per Moussaoui negli 800, Vitullo nei 100 metri, Claudio Bisegna nei 200 e Dominic Rossi terzo nel giavellotto

