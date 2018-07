di Lorenzo Bufalino

RIETI - Dopo la buona e riuscita prima edizione dello scorso anno, venerdì prossimo, 13 luglio, al campo di altura Enrico Leoncini torna il Trofeo “Sulla Vetta del Terminillo”. La seconda edizione del Trofeo verrà sempre organizzata dal comitato regionale Fidal Lazio che punta sulla riqualifica dell’impianto unico nel suo genere dal centro al sud Italia. Torna a vivere così il campo che poi dal prossimo fine settimana ospiterà il raduno estivo del Lecce calcio. Anche quest’anno il Trofeo vedrà protagoniste le rappresentative under 18 di 5 regioni: Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e Toscana, che hanno accettato ancora una volta l’invito a partecipare all’evento.



Particolarità che si ripete anche quest’anno, il Trofeo Andrea Milardi per il vincitore e la vincitrice della gara dei 200 metri. Milardi è stato il più grande fautore della realizzazione dell’impianto in altura al Terminillo e della sua crescita che ha portato negli anni centinaia di atleti a gareggiare sulla montagna reatina. Per il Lazio saranno presenti diversi atleti reatini e della Studentesca. Nella velocità ci saranno Leonardo Vitullo, Claudio Bisegna e Luca Spizzichino, rispettivamente nei 100,200 e 400 metri. Negli 800 al maschile sarà il turno di Aziz Moussaoui mentre al femminile coppia di rossoblu con Alexandra Le Lerre e Giorgia Forastiero. Doppietta di rossoblu anche nel giavellotto maschile con Leonardo Pitò e Dominic Rossi mentre nell’alto femminile c’è Sara Porfiri. Non ultima per importanza, Ludovica Giannursini che gareggerà nel giavellotto femminile

