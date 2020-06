Rieti, anche “Gimbo” Tamberi al Guidobaldi sabato 4 luglio

RIEIT - Ancora in pedana. Cambio di programma per Gianmarco Tamberi dopo il 2,30 di domenica scorsa. Lo comunica la Fidal sui propri canali web. Il primatista italiano del salto in alto sarà in pedana sabato pomeriggio a Rieti per un altro test dopo quelli di Formia (2,25), di Ancona giovedì scorso (2,21) e di nuovo nel capoluogo marchigiano domenica, quando ha eguagliato la migliore prestazione al mondo del 2020 all’aperto. L’azzurro delle Fiamme Gialle, campione europeo indoor in carica, torna quindi sulla pedana che l’ha visto saltare 2,36 agli Assoluti nel 2016, una delle migliori prestazioni in carriera, poche settimane prima del trionfo agli Europei di Amsterdam e del record italiano di Montecarlo (2,39).

«Abbiamo scombussolato un po’ i piani - racconta Halfshave - vista la gara di domenica è importante creare un po’ di solidità, quindi abbiamo deciso di posticipare di una settimana l’inizio del ‘carico’ per le gare di agosto. Quella di Rieti è una bella pedana, ricordo bene il 2016 e in che condizione fossi, ma in realtà dopo quella gara ero veramente arrabbiato perché valevo più di 2,36».

Si arricchisce, dunque, un cast di primissima qualità, nella giornata che segnerà l’esordio stagionale nei 100 metri di Filippo Tortu (Fiamme Gialle), di Davide Re (Fiamme Gialle) nei 200 metri e di Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) nei 100hs.

