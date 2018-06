di Lorenzo Bufalino

RIETI - Mercoledì 6 sarà la conclusione del lungo cammino iniziato a settembre per quanto riguarda l’attività promozionale dell’atletica leggera. La società reatina dell’Atletica Studentesca Milardi anche quest’anno ha portato al Guidobaldi centinaia e centinaia di bambini e studenti delle scuole reatine tra Trofeo Don Bosco, Scheggia Sabina, Classe più Veloce e Trofeo 5 Cerchi.



Proprio mercoledì si chiuderà con la sesta ed ultima tappa del Trofeo 5 Cerchi, la tappa dedicata al salto in alto, che assegnerà anche gli ultimi punti per gli studenti prima di stilare le classifiche. Prima dell’alto però arriva anche l’appuntamento clou che si terrà questa mattina allo stadio di atletica, lo staffettone 100x80 e la finale della scheggia sabina rinviate a oggi dopo il brutto tempo di mercoledì scorso.



Attesi sempre migliaia di bambini da tutta la provincia con rappresentanze anche di scuole medie e superiori che guarderanno prima le finali della Scheggia Sabina e poi la caccia a Fara Sabina da parte delle scuole di Rieti nello Staffettone 100x80

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA