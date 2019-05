RIETI - Grande successo per la finale provinciale dei Giochi Studenteschi su pista per quanto riguarda le categorie Allievi e Juniores. Mercoledì al Guidobaldi è emerso il buono il livello tecnico dei risultati con gli atleti della Studentesca in bella evidenza.



In campo maschile l’Itis la spunta di un punto sullo Jucci: decisiva la staffetta 4×100 con il quartetto del Rosatelli che è volato in 44.10

Tra le donne si conferma lo Jucci che domina e bissa il successo del 2018. Le Campionesse regionali in carica hanno vinto 6 delle 9 gare in programma. Da segnalare anche la vittoria di Noemi Dimarco (EPN) nei 100 che sfiora il minimo per i tricolori di Agropoli e la doppietta del Savoia nei lanci con Ludovica Giannursini e Veronica Gentili.

LE CAMPIONESSE PROVINCIALI

100hs Rebecca Ragni (Jucci) 15,69

100m Noemi Di Marco (EPN) 12,80

400m Chiara Spaccini (Jucci) 1,03,86

1000 m Martina D'Angeli (Jucci) 3,17,18

Alto Castanza Agabiti (Jucci) 1,50

Lungo Cecilia Rinaldi (Jucci) 5,40

Disco Gentili Veronica (Savoia) 34,90

Peso Ludovica Giannursini (Savoia) 11,39

4x100 Massari-Ragni-Spaccini-Rinaldi (Jucci) 51,37

I CAMPIONI PROVINCIALI

110hs Jacopo Capasso (Rosatelli) 15,04

100m Flavio Faraglia (Savoia) 11,43

400m Omar Khalil (Savoia) 53,60

1000m Dawit Albano (Jucci) 2,48,25

Alto Giacomo Ciccomartino (Jucci) 1,70

Lungo Mattia Carosi (Rosatelli) 6,35

Disco Francesco Tosoni (Jucci) 34,70

Peso Lorenzo Paolucci (Rosatelli) 12,30

4x100 Mazzalana-Carosi- Perigli- Capasso (Rosatelli) 44,10

Ultimo aggiornamento: 14:57

