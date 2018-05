di Lorenzo Bufalino

RIETI - L’attività delle gare scolastiche è arrivata al termine e lo fa nel migliore dei modi con il Memorial Sara Donati martedì e il grande staffettone 100x80 mercoledì. Un anno interno di gare che hanno visto campestri e gare in pista con numeri di partecipazione che in nessun’ altra provincia Italiana si riescono a raggiungere. Domani sarà il turno delle scuole medie e superiori con gli staffettoni 20x300 e 12x300 che assegnerà anche il memorial Sara Donati, studentessa del Liceo Luigi Di Savoia ed atleta dell’Atletica Studentesca, deceduta in un incidente insieme al padre nel 2016 con un ultraleggero. A seguire il memorial ci saranno le gare delle scuole medie con la staffetta 20x300. Mercoledì invece sarà il turno dell’invasione delle scuole elementari di Rieti e provincia che gareggeranno nella chiusura dei giochi sportivi studenteschi nello staffetto 100x80 che da anni vede il dominio della “Bassa Sabina”. Saranno attesi oltre 2000 studenti mercoledì che avranno alcuni di loro anche l’opportunità di correre le finali della “Scheggia Sabina”

Lunedì 28 Maggio 2018



