di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri è partita l’avventura del Liceo Scientifico Carlo Jucci e di altri tre studenti reatini alle finali nazionali studentesche di atletica leggera a Palermo. Una buona prima giornata sono i reatini si sono ben comportati con molte qualificazioni alle finali delle gare. Al termine delle gare di ieri le due formazioni dello Jucci, maschile e femminile, lottano per la top 5 delle classifiche a squadre che oggi dovranno confermare nella seconda ed ultima giornata.



Diverse le finali conquistate dai reatini con i due individualisti del Luigi Da Savoia Aziz Moussaoui nei 1000 e Patrizio Mostarda negli ostacoli che avanzano al turno successivo. Il primo è protagonista nei 1000 m dove accede di diritto alla finale con il secondo posto in batteria mentre il secondo corre una buona gara che lo fa accedere prima alla semifinale e poi alla seconda finale che difinirà i posti dal nono al sedicesimo posto.



Per le squadre dello Jucci entrano in finale al maschile Dawit Albano nei 1000 m grazie ai tempi di ripescaggio che faranno correre il giovane mezzofondista reatino la prima finale nazionale in carriera. Michele Esposito nei 400 raggiunge dopo le batterie la seconda finale come anche Michele Cicconetti nei 100 mentre Tommaso Franceschini nel lungo e Pietro Peron si qualificano alle finali di salto in lungo e lancio del disco.



Al femminile bene Rebecca Ragni che ha raggiunto la finale 2 nei 100 ostacoli mentre nei 100 si ferma la rincorsa alla finale di Alessandra Nobili alle semifinali. Finale raggiunta nel salto in alto anche Cecilia Rinaldi e nel disco per Simona Novelli.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:03



