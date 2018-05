di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri allo stadio Giannattasio di Ostia sono andati in scena i campionati regionali studenteschi riguardanti l’atletica leggera. Erano presenti quasi 600 studenti provenienti da tutta la regione, ed anche le scuole e gli studenti della provincia di Rieti che sono riusciti a qualificarsi alla finale. E’ stata una giornata trionfale per i colori reatini che hanno visto le scuole di Rieti e provincia trionfare in 3 delle 4 classifiche riguardanti le scuole. Un grande successo per tutto il movimento studentesco della provincia e per l’atletica leggera che ancora una volta si conferma essere sport al top nella regione ed in tutta la nazione.



Grande successo soprattutto per lo scientifico Carlo Jucci che riesce a fare una storica doppietta, vincendo sia il titolo allievi che quello allieve. Con queste due vittorie le due formazioni si aggiudicano il pass per la finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi che si terranno a Palermo a fine mese.



Grande prestazione di tutti gli atleti della scuola reatina, con le ragazze che dominano la competizione grazie alle vittorie in gara di Alessandra Nobili nei 100 metri e della staffetta 4x100 ed anche grazie ai podi di Cecilia Rinaldi nell’alto, Francesca Massari nel lungo e Simona Novelli nel disco.



Al maschile vittorie dello Jucci nei 400 metri con Michele Esposito, Pietro Peron nel disco e tanti podi con il terzo posto di Michele Cicconetti nei 100, quello di Tommaso Franceschini nel lungo sempre terzo come anche Dawit Albano nei 1000 e secondo posto per la staffetta 4x100.



Altra grande soddisfazione quella dell’istituto comprensivo di Fara Sabina che riesce a vincere il titolo regionale nella categoria cadetti dove al terzo posto si piazza la scuola pluri vincitrice del titolo nazionale, l’Angelo Maria Ricci di Rieti.



A livello individuale sono stati diversi i titoli vinti da atleti e studenti reatini. A livello delle scuole superiori, le uniche che disputeranno la finale nazionale quest’anno, si riescono ad aggiudicare il pass per Palermo a livello individuale anche Aziz Moussaoui vincitore dei 1000 metri e Patrizio Mostarda vincitore nei 110 ostacoli e al femminile Ludovica Giannursini che vince il lancio del peso, tutti e tre dell’IIS Savoia di Rieti e per la marciatrice Giulia Mezzanotte dell’Elena Principessa.



Vittorie importanti anche nelle competizioni delle scuole medie dove ritroviamo il grande salto di Mattia Furlani della Ricci che con il suo 1.73 m, fa siglare anche il nuovo record sociale della Studentesca della categoria ragazzi. Sempre tra i cadetti vittorie per Francesco Lattanzio negli 80 ostacoli della Ricci, Gabrielangelo Brodone per l’Alda Merini e Irene Sorgi per Cittaducale negli 80 metri, Chiara Beretta della Sisti nel lungo e di Valentina Foglietta di Fara Sabina nel vortex

