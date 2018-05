di Lorenzo Bufalino

RIETI - Domani mattina allo stadio della stella polare che ha ospitato nel fine settimana scorso la prima prova del campionato di società assoluto, si gareggerà per il campionato regionale studentesco. In gara le scuole medie e superiori della regione che sono riuscite a qualificarsi nelle varie provincie del Lazio, ed i campioni provinciali individuali delle gare in programma.



A difendere i colori della provincia di Rieti ad Ostia ci saranno tra le scuole medie le due formazioni della Angelo Maria Ricci al maschile ed al femminile, le formazioni maschile e femminile di Fara Sabina e le ragazze della Minervini-Sisti. Tra le superiori invece spazio allo scientifico Carlo Jucci sia tra gli uomini che tra le donne, il Luigi di Savoia al maschile e l’Elena Principessa di Napoli al femminile. Tutte le formazioni reatine possono dire la loro anche in campo regionale, come hanno fatto negli ultimi anni lottando per il titolo soprattutto con le scuole di Roma.



Una manifestazione che incarna il progetto dell’Atletica Studentesca Milardi che ritrova molti dei suoi atleti in questo campionato regionale nelle squadre delle scuole reatine. A livello individuale presenti buonissimi atleti come Mattia Furlani della Ricci che nell’alto proverà a vincere il titolo, Flavio Faraglia e Federico Fratili cadetti di ragioneria che dovranno essere protagonisti anche sabato e domenica alle finali cadetti/e a Rieti. Sempre per il Savoia ci sarà nei 1000 Aziz Moussaoui che possiede il miglior tempo nella gara e per lo Jucci Michele Esposito lunghista che torna a gareggiare per la sua scuola nei 400 metri

