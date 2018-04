di Lorenzo Bufalino

RIETI - Manca poco più di un mese alla chiusura delle scuole di ogni grado di Rieti e provincia che in queste settimane stanno partecipando alle tante gare scolastiche di atletica al Raul Guidobaldi. Questa settimana si sono svolte le finali provinciali delle scuole superiori che hanno riempito lo stadio di atletica di tanti studenti, con il Luigi di Savoia al maschile ed il Carlo Jucci al femminile a vincere il titolo e a conquistare la finale regionale di Ostia. Allo stadio della stella polare le due formazioni campioni della provincia, potranno contare su tanti dei ragazzi e ragazze che frequentano il Guidobaldi giornalmente, e cercheranno di lottare per i titoli regionali. Sempre a Ostia il 10 maggio ci saranno anche le finali regionali delle scuole medie che vedranno ai blocchi di partenza tra le protagoniste sicuramente la scuola Angelo Maria Ricci, che negli ultimi anni nel settore maschile ha riportato diversi titoli tricolori durante i campionati Italiani studenteschi. Entrano nel vivo anche le gare per le scuole elementari con la chiusura dei raggruppamenti di qualificazione per le semifinali della “Classe Più Veloce” che saranno il 4 maggio. Chiusi anche i monitoraggi delle scuole che per oltre 4 mesi hanno caratterizzato le mattinate del campo scuola e che hanno decretato i migliori studenti nel correre, saltare e lanciare che si sfideranno il 22 maggio nella grande finale.



I NUOVI CAMPIONI PROVINCIALI



ALLIEVI

100 hs/ 110 hs : Rebecca Ragni ( Jucci ) e Patrizio Mostarda ( Savoia),

100m : Alessandra Nobili ( Jucci) e Francesco Perigli ( Rosatelli), Alesya Filipava (Savoia) e Daniele Solina (Da Catino ) -DIR

400m : Alice Ambrosi (Jucci) e Michele Esposito (Jucci)

1000m : Martina D’Angeli ( Magistrale EPN) e Abdelaziz Moussaoui ( Savoia), Marco Benrakouch ( IIS Moro - DIR )

salto in alto : Beatrice Carlone ( Magistrale EPN) e Federico Fratili (Savoia )

salto in lungo : Francesca Massari (Jucci) e Tommaso Franceschini (Jucci) , Paolo Interlando ( IIS Moro - DIR )

lancio del peso : Ludovica Giannursini ( Savoia) e Dominic Rossi ( IPSSEOA ) , Alessio Talocci ( IIS Moro - DIR)

lancio del disco : Simona Novelli (Jucci) e Pietro Peron (Jucci)

Staff. 4x100 : femm. Jucci - Masch. Jucci.

Marcia F : Giulia Mezzanotte ( Magistrale EPN)



JUNIORES

100m : Marta Galloni (IPSSEOA) e Andrea Lelli (IIS Moro ) , Marco Raponi(Savoia-DIR )

400m : Massimo Ramazzotti ( IIS Da Catino )

1000m : Kevin Paone (IPSSEOA)

Salto in alto : Daniel Kaczor ( Ist. Formativa)

salto in lungo : Adelina Moldovan (Ist. Formativa) e Carlo Fiorillo ( Rosatelli)

lancio del peso : Irinel Chirita ( Ist Formativa), Lorenzo Petroni ( IIS Moro- DIR)

Lancio del disco : Armando Cola (Rocci)

Staff.4x100 : Ist. Formativa

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA