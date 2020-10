Rieti, per la Studentesca Milardi doppio scudetto Under 18 dopo la Festa dell'endurance di Modena

RIETI - La Studentesca Milardi conquista un doppio scudetto Under 18. Allieve e Allievi si confermano sul tetto d'Italia dopo la Festa dell'endurance di Modena che ha assegnato i titoli tricolori individuali di mezzofondo e marcia. Il punteggio delle gare svolte in Emilia, sommato a quello ottenuto a Rieti nelle altre gare dei Campionati italiani U18 ha decretato l'ennesimo successo del club rossoblù: undicesimo titolo e terzo di fila per le donne; sesto per gli uomini.

