RIETI - nella palestra dell'Istituto Ites di Borgorose è stato inaugurato il distaccamento della Scuola di Atletica leggera della Studentesca Andrea Milardi che opererà nel cicolano a partire dalla prossima settimana.La cerimonia organizzata nei minimi particolari dal dirigente scolastico, Preside dell'Istituto Onnicomprensivo, Marcello Ferri, ha coinvolto i giovani delle scuole medie che hanno partecipato con grande entusiasmo.Nel corso della giornata è intervenuto il Presidente della Provincia e sindaco di Borgorose Mariano Calisse che ha applaudito all'iniziativa, il dottor Giovanni Lorenzini alla sua ultima apparizione in qualità Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, la Coordinatrice di Educazione Fisica Laura Spagnoli, il vice Presidente del Comitato regionale Fidal Maurizio De Marco, il Presidente della Studentesca Giuliano Casciani insieme al direttore tecnico Alberto Milardi, e non poteva mancare anche l'atleta di casa, idolo di tanti giovani, Maria Enrica Spacca, olimpionica nata proprio nel cicolano e poi cresciuta con la Studentesca. Lodevole anche l'intervento dei due baby sindaci presenti: Aurora Maceroni per Pescorocchiano e Francesco Maria Benedetti per Fiamignano.La Scuola inizierà martedì 5 novembre con l'openday in due orari: dalle 16 all 17 per i ragazzi delle medie e dalle 17 alle 18 per le elementari. Così per le prime due settimane per poi passare a due lezioni inserendo anche il venerdì pomeriggio.