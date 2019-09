RIETI - Per il secondo anno consecutivo la squadra allieve della Studentesca Milardi si laurea campione d’Italia (la gioia nella foto di Maurizio De Marco). Le ragazze rossoblù con i 187 punti precedono l’Atletica Vicentina (161) e l’Atletica Lecco Colombo Costruizioni. Terzo posto per gli Allievi (156.50) che arrivano alle spalle delle Fiamme gialle Simone (160) e Atletica Vicentina che con i suoi 173 punti vince al maschile.



E' raggiante al termine della due giorni di Bergamo il dt della Studentesca, Alberto Milardi: «Grande risultato confermarsi sul podio con entrambe le squadre. Per le donne è il decimo titolo dal 1999 ad oggi, il secondo consecutivo. E' il titolo più bello che chiude un'altra grande stagione. Avanti così».