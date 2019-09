La squadra femminile

La squadra maschile

RIETI - Tra oggi e domani a Bergamo si assegnano gli scudetti Allievi. Dopo le competizioni U18 disputate finora, La Studentesca si presenta con 14344 punti (terza) tra le donne e 13168 (seconda) tra gli uomini. L’Atletica Vicentina, sulla carta, rimane favorita. Ma nella due giorni di gare al via oggi pomeriggio alle 14.45 ci si gioca tutto. La seconda giornata prende il via domani alle 9 per chiudersi alle 13.La Studentesca al femminile si presenta in Lombardia con buona parte della squadra che sabato scorso ha vinto la finale B della Coppa Campioni di Leiria. Tra le protagoniste attese ci sarà Ginevra Ricci nei 200 mentre nel mezzo fondo Livia Caldarini appare come la ragazza da battere sugli 800. Grande attesa per un doppio duello in campo femminile: la bicampionessa italiana Benedetta Benedetti e Sara Verteramo (Cus Torino) si sfideranno sia nel peso che nel disco. Sulle altre pedane tra le allieve favori del pronostico alla giavellottista Ludovica Giannursini. Al maschile, nei salti l’assoluto favorito è Federico Morseletto, che si cimenterà sia nel triplo che nel salto in lungo. L’azzurrino di Baku è l’uomo da battere nel triplo mentre nel salto in lungo punta ad un posto nel podio.: Laura Barbi, Luce Barbi, Benedetta Benedetti, Livia Caldarini, Martina D’Angeli, Noemi Di Marco, Chiara Fratocchi, Giorgia Forastiero, Ludovica Giannursini, Giulia Mezzanotte, Raphaelle Mulumba, Alessandra Nobili, Federica Pansini, Michela Panunzio, Sara Paolucci, Rebecca Ragni, Ginevra Ricci, Cecilia Rinaldi.: Dawit Albano, Mattia Carosi, Riccardo Carella, Alessandro Di Loreto, Flavio Faraglia, Claudio Giordano, Valerio Giordano, Omar Khalil, Valerio Linari, Luca Maranto, Federico Morseletto, Harry Otoghile, Pietro Peron, Matteo Piervincenzi, Leonardo Pitò, Luca Spizzichino, Francesco Tosoni, Leonardo Vitullo