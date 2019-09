© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Storico risultato per la Studentesca Milardi che porta in alto i colori dell’Italia nella Coppa Campioni disputata a Leira in Portogallo. Le ragazze under 20 nella finale B trionfano regalando all’atletica italiana la finale A. È il terzo successo per il team reatino che è già salito sul primo gradino del podio europeo con le donne nel 2008 a Rennes, e con gli uomini nel 2013 sempre a Leira. Un successo che porta in alto l’atletica reatina nell’anno che precede gli Europei under 20.A livello individuale bene Chiara Gherardi che vince nei 100 metri col tempo di 12.08. la romana contribuisce anche al primo posto nella staffetta 4x100 (insieme a Rinaldi, Ricci e Gani) fermando il cronometro sul 48.94. Sempre nella velocità oro per Ginevra Ricci nei 200 (25.59), secondo posto per Federica Pansini nei 400 (58.99). Continua il momento positivo per Livia Caldarini che domina negli 800 (2.12.00), così come Lucrezia Adamo che la spunta nei 3000 (10.16.68). Sugli scudi la solita Benedetta Benedetti che domina sia nel disco (40,24) che nel peso (13,53). Vince anche la 4x400 (Gherardi, Caldarini, Ricci e Pansini) in 3.57.13.«Vincere in Europa è sempre molto bello e importante – evidenzia il dt della Studentesca, Alberto Milardi – Le ragazze sono state grandiose: portare in alto il nome di Rieti, nell’anno prima dell’europeo under 20, è qualcosa che ci inorgoglisce. È la terza volta che accade per la nostra società dopo Rennes e Leira, che è città che a questo punto ci porta molta fortuna. Ci confrontavamo con grandi società che hanno fatto la storia a livello europeo ma alla fine l’abbiamo spuntata noi: è stata un’esperienza fantastica per le ragazze. Sarebbe bello rifarla, speriamo mantengano questa manifestazione, almeno a livello under 20. L’obiettivo era anche quello di fare esperienza che possa tornare utile già nella finale under 18 di Bergamo a fine mese. È stata una grande stagione e vogliamo concluderla al meglio mettendo la ciliegina sulla torta».