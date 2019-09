© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le donne della Studentesca Milardi portano a casa un secondo posto ai campionati italiani under 23 per società. Le rossoblù arrivano alle spalle del Bracco atletica che trionfa con 175 punti. Sono 153 i punti delle padrone di casa che chiudono davanti all’Atletica Brescia 1950 Ispa Group (146). Al maschile quinto posto per il team reatino (131). Fa festa invece l’Atletica Vicentina: la società veneta si impone con 173 punti, meglio di Cus Parma (146) e Atletica Bergamo 1959 Oriocenter (141).Guardando i singoli rossoblù successo per Chiara Gherardi nei 200 con 24.15, così come Martina Carnevale nel peso che archivia la pratica con un 15,85. La lanciatrice porta a casa anche un terzo posto nel disco (41,93). Oro anche per Cecilia Desideri nel martello (58.44). Terzo posto per Flavia Ferrari nei 1500 che ferma il crono a 4,31,36. Gradino più basso del podio anche per Elisa Lobascio nel giavellotto (41.56).Al maschile terzo bronzo per Matteo Frattucci negli 800 con 1.56,08. Nelle staffette è della Studentesca Milardi il miglior quartetto femminile: 3:50.18 per Alessia Tirnetta, Flavia Ferrari, Valeria Simonelli e Chiara Gherardi. In pista anche Andrew Howe (Aeronautica Milatare) che da fuori classifica ha chiuso i 200 in 21.13.