RIETI - L'Atletica Studentesca Andrea Milardi soddisafatta per la conferma del primo posto di Rieti nella classifica del Sole 24 Ore riguardante l'altletica.



«La conferma di un primato - ha dichiarato il Presidente Giuliano Casciani - che ci riempie di orgoglio e ripaga del tanto impegno e della passione che tutti gli addetti ai lavori profondono sul campo giornalmente. Un dato importante con il quale possiamo promuovere nel migliore dei modi l'inizio della nuova stagione della Scuola di Atletica, in un anno importante come quello che ci porterà all'organizzazione dei Campionati Europei Under18».



I centri cominceranno ufficialmente lunedì 16 settembre con cinque giorni a settimana e due orari a disposizione.



Info utili della Scuola. cel: 3475047764, mail: studentescamilardi@gmail.com © RIPRODUZIONE RISERVATA