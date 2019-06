PROGRAMMA GARE UOMINI

Sabato

Domenica

PROGRAMMA GARE DONNE

Sabato

Domenica

RIETI - Quarantotto ore di atletica tricolore previste allo Stadio Ridolfi di Firenze quando tra domani, sabato 15 giugno,e dopodomani le migliori formazioni dell’Atletica Italiana se la vedranno nella finale scudetto dei campionati di società. Grande attesa per la Studentesca Milardi che riparte dai due titoli vinti lo scorso anno a Modena.Per questo il team reatino metterà i pista tutto il meglio (saranno 52 gli atleti rossoblù): da Andrew Howe a Sebastiano Bianchetti passando per Daniele Cavazzani nel maschile. Tra le donne spazio a Maria Banedicta Chibolu, Maria Enrica Spacca, Giulia Latini e Roberta Bruni. L’astista dei Carabinieri, proprio ieri a Praga ha firmato il record personale all’aperto, con il suo miglior risultato degli ultimi sei anni, la venticiquenne ha superato quota di 4,46. Tra gli altri Mohad Abdkidar sarà in gara nei 1500 ci si attende molto anche da Gabriele Chilà nel lungo e da Giovanni Bellini nel giavellotto. Nel femminile tutti gli occhi sono puntati su Chiara Gherardi fresca campionessa italiana Junior nei 200. Nel mezzofondo spazio a Laila Soufyane, che torna in gara in maglia rossoblu dopo la maternità. Attenzione anche a Flavia Ferrari nei 1500.Ore 17 - AstaOre 17.30 - 110 HsOre 18 – 100 (Andrew Howe)Ore 18.20 – 400 (Giorgio Trevisani)Ore 18.30 – Disco (Sebastiano Bianchetti)Ore 18.40 – 1500 (Mohad AbdkidarOre 18.45 – Triplo (Daniele Cavazzani)Ore 19 – 3000 SiepiOre 19.45 Giavellotto (Giovanni Bellini)Ore 19.55 4x100 (Riccardo Giordano, Michele Esposito, Filippo Morseletto, Mattia Rinaldi)Ore 20.10 Marcia 10000Ore 9 – MartelloOre 9.30 – Lungo (Gabriele Chilà)Ore 10 – AltoOre 10.25 – 5000Ore 11 – 800Ore 11.30 – Peso (Sebastiano Bianchetti)Ore 11.30 – 400 hsOre 11.55 -200 (Andrew Howe)Ore 12.50 – 4 x 400 (Giorgio Trevisani, Andrew Howe, Riccardo Filippini, Matteo Bianchini)Ore 17 – MartelloOre 17.15 – TriploOre 17.30 – AltoOre 17.45 – 100 hs (Giulia Latini)Ore 18.10 – 100 (Chiara Gherardi)Ore 18.30 – 400 (Maria Benedicta Chigbolu)Ore 18.50 – 1500 (Flavia Ferrari)Ore 19.15 – Peso (Martina Carnevale)Ore 19.20 – 3000 SiepiOre 19.40 – 4 x 100 (Maria Benedicta Chigbolu, Caterina Ruggeri Fasciani, Chiara Gherardi, Giulia Latini)Ore 20.10 – Marcia 5000Ore 9 – Asta (Roberta Bruni)Ore 10 – 5000 (Laila Soufyane)Ore 10.30 – DiscoOre 10.50 – 800 (Maria Enrica Spacca)Ore 11.15 – 400 hsOre 11.20 – LungoOre 11.45 – Giavellotto (Elisa Lobascio)Ore 11.45 – 200 (Chiara Gherardi)Ore 12.35 - 4x400 (Maria Beatrice Marchetti, Maria Enrica Spacca, Valeria Simonelli, Maria Benedicta Chigbolu)