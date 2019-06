© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Missione compiuta per la Studentesca Milardi che per il dodicesimo anno consecutivo atterra con la squadre maschili e femminili Assolute alla Finale oro. Il 15 e il 16 giugno il team reatino andrà a difendere lo scudetto vinto la stagione scorsa a Modena.Quella del Guidobaldi è la due giorni di Sebastiano Bianchetti che nel peso torna a sfiorare i venti metri. Il pesista delle Fiamme Oro in maglia Studentesca Rieti Milardi migliora dopo tre anni il primato personale nel peso con 19,89, aggiungendo undici centimetri al 19,78 della Coppa Europa di Arad del 2016 e confermando la condizione in crescita evidenziata ai campionati universitari (L’Aquila) e poi nei recenti meeting di Castiglione e Savona. La misura di ieri proietta Bianchetti, da quest’anno si allena con Corrado Fantini, nella top 10 italiana di sempre della specialità al decimo posto.100 e 200 invece per Maria Benedicta Chigbolu che prosegue nel suo momento di forma. L'azzurra chiude i 100, distanza che non correva da 4 anni, in 11.87 (-1.4) che vale il personale. Bene anche nei 200 in cui ferma il cronomentro a 23.62 (+1.5). Conferma i favori del pronostico il lunghista Gabriele Chilà che timbra lo stagionale di 7,74 (+0.8). Sorride anche Giorgio Trevisani che porta a casa il miglior 200 in carriera con 21.29 (+0.5). Nell'asta 4.15 per Roberta Bruni che vince tentando per tre volte i 4,30, sfiorando la misura.