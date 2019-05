© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vittoria al femminile nella seconda prova regionale allievi per la Studentesca Milardi che la spunta sulla Fiamme Gialle Simoni. Successo casalingo per Ginevra Ricci nei 200 con 25.49. Tripletta nei 800 per le rossoblù: sul gradino più alto del podio sale Livia Caldarini che ferma il cronometro sul 2:11.93, seconda Martina D'Angeli (2:24.64), terza Giorgia Forastiero (2.26.85). Successo anche per Federica Pansini nei 400 con un buon 57.92. E' rossoblù anche la 4x400, nella gara che ha chiudo il programma U18 femminile le velociste reatina (Germano, Pansini, Ricci e Caldarini) vincono con 4:01.15. Per gli allievi, dunque, la classifica vede al comando le Fiamme Gialle Simoni (13205 punti); seconda la Studentesca Andrea Milardi (13168) e terza RCF Roma Sud con 11459. Nelle allieve, dopo questa seconda prova, prime le atlete della Studentesca Andrea Milardi con 14387 punti, seconda Fiamme Gialle Simoni (14112) e terzaACSI Italia Atletica (12345).