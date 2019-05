Ultimo aggiornamento: 15:30

RIETI - Tra sabato e domenica al Paolo Rosi di Roma è andata in scena la prima prova regionale dei Campionati di Società Assoluti 2019. La Capitale è una delle 18 sedi in tutta Italia in cui è partita la corsa allo scudetto assoluto, detenuto al maschile e al femminile dalla Studentesca Milardi Rieti.Numeri importanti in Italia e a Roma per l’evento che metterà in palio i titoli a Firenze il 15-16 giugno nella finale Oro, con la finale Argento prevista invece a Imola (BO), Bronzo a Orvieto (TR) e finale B a La Spezia. Nell'impianto capitolino erano 1541 iscritti atleti gara, per un totale di 954 atleti.La Studendesca Milardi si conferma al femminile: le campionesse in carica chiudono prime con 15723 punti, davanti ad ACSI Italia Atletica (15558) e ACSI Campidoglio Palatino (12435).Protagonista Chiara Gherardi: la primatista U20 dei 150, è prima sui 100 in 11.77 (+1.0), lima l’11.82 di Vicenza nel 2017 ed è al di sotto del minimo per gli Europei U20 di Boras (18-21 luglio). La reatina si replica anche nei 200 con 24.61 (-0.8). Il team reatino porta a casa anche gli 800: prima Flavia Ferrari con 2:13.05 davanti alla compagna di squadra Livia Caldarini (2:13.43). Nei 5.000 di marcia terzo posto per Diletta Casciotti che ferma il cronometro 27:21.62.Quinto posto per gli uomini con 13572 punti. Nella marcia 10000 buon secondo posto per Matteo Piervincenzi che chiude in 52:20.29. Nel giavellotto è di Giovanni Bellini il primo posto, l'atleta rossoblù lancia l'attrezzo a 66,20 m. Nei 400hs vince Leonardo Capotosti con 52.59.