RIETI - Tra un mese esatto le due squadre Assolute, Campioni d'Italia 2018, partiranno con destinazione Valencia (donne) e Helsinki (uomini) per partecipare per la prima volta nella storia alla Coppa dei Campioni per club Senior.Rimangono poco più di due settimane per formare le due squadre: saranno cruciali quindi i weekend del 4/5 e 11/12 maggio a Roma per selezionare i protagonisti.A Castellon le donne parteciperanno alla Finale A in un programma a 20 gare in 2 giorni (25/26 maggio). 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 3000st, 100hs, 400hs, alto, lungo, triplo, asta, peso, disco, giavellotto, martello, 4x100, 4x400. Le avversarie: Enka (Turchia), Thames Valley Harries (UK), Sporting clube (Portogallo), Jku (Finlandia), Usk Praha (Repubblica Ceca), Sparta (Danimarca), Valencia Esports (Spagna).A Tampere gli uomini per la Finale B a 19 gare nell'unica giornata di sabato 25 maggio. Gli avversari: Resc (Belgio), Helsingin Kisa Veikot (Finlandia), Clonliffe Harries (UK), Maccabi Tel Aviv (Israele), Cab (Lussemburgo), Tjalve (Norvegia), Mass Ljubljana (Slovenia), Bern (Svizzera), Stvbar Nitra (Slovacchia).La storia in Europa è cominciata 21 anni fa:- 14 presenze12 in pista Under20: Veszprem M (Ungheria '98), Maribor M/F (Slovenia '01), Copenhagen M/F (Danimarca '02), Tuzla F (Bosnia '05) , Mosca F (Russia '06), Rennes F (Francia '08 promozione 1^), Rieti F (Italia '10 promozione 2^), Brno F (Repubbica Ceca '13), Leiria M (Portogallo '13 promozione 1^), Castellon F (Spagna '14, F)2 cross: San Vittore Olona M (Italia '11), Castellon M (Spagna '12)