RIETI - Che festa alla chiesa di San Domenico per la premiazione dell'attività agonistica dell'Atletica Studentesca Milardi. Tante le persone presenti a partire dal vescovo Domenico Pompili che fa gli onori di casa ribadendo la tradizione dell'atletica leggera reatina. Per il Comune di Rieti era presente il sindaco Antonio Cicchetti che ribadisce la grandezza della storia del sodalizio reatino, ricordando anche chi ha contribuito alla realizzazione di questo progetto, Alessandro Rinaldi. Presente per la Fidal Regionale il presidente Fabio Martelli, che come Cicchetti rinnova il ricordo di due grandi personaggi come Andrea Milardi e Sandro Rinaldi, artefici del fenomeno Studentesca nei suoi 43 anni di attività. Toccante il ricordo di Alessandro Rinaldi, anche per la presenza del figlio Federico, che ha riportato il simbolo della vicinanza tra Milardi e Rinaldi, la coppa del campionato Italiano di società allievi 2012 regalata dal prof Milardi all'allora presidente della Cassa Risparmio Rieti. C'era anche il patron del meeting internazionale di Rieti Sandro Giovanelli, che ha ricordato tanti dei record del suo meeting.



A premiare i tanti ragazzi della società gli atleti della nazionale cresciuti nel vivaio del Guidobaldi come Roberta Bruni e Maria Enrica Spacca che sono andate a premiare gli atleti che hanno vinto medaglie nei campionati Italiani. Con loro altri quattro atleti della nazionale, Valentina Aniballi, capitana della Studentesca e anche le cresciuta al Guidobaldi, Davide Re, Maria Benedicta Chigbolu e Erika Furlani che sono andati a premiare rispettivamente i primatisti sociali, le presenze in maglia azzurra ed i vincitori del Trofeo Cinque Cerchi invernale. In occasione della premiazione presentate le due mascotte, Sabina e Velino, del grande evento che Rieti ospiterà nel 2020, il campionato Europeo allievi. Un'altra grande figura dell'atletica reatina, Chiara Milardi, è stata premiata dal direttore della testata RietiLife, Emiliano Grillotti, per aver vinto il concorso dedicato allo sportivo dell'anno RietLife. Premiate anche le scuole vincitrici del Trofeo Don Bosco, la scuola Cirese per le elementari e la scuola Ricci per le medie.

