di Lorenzo Bufalino

RIETI - Sono 43 anni che l’Atletica Studentesca Milardi lavora sul territorio reatino con centinaia di giovani ogni anno, che arrivano dalle scuole di Rieti e provincia grazie alle tante manifestazioni organizzate dal sodalizio. 43 anni di duro lavoro che hanno portato dal 1997 in poi ogni anno dei grandi successi a livello di squadra in giro per l’Italia e per l’Europa. Tanti i campioni sfornati e tanti i campioni a cui ha permesso di accasarsi in uno dei centri sportivi militari presenti in Italia che ha fatto sì di far diventare la passione degli atleti i loro lavoro.



Ogni anno pieno di successi viene suggellato nel gran gala dell’Atletica Studentesca, che quest’anno si svolgerà nella chiesa di San Domenico. Sabato sarà una sfilata di grandi personalità dell’atletica nazionale ma soprattutto di tanti e tanti bambini che ogni giorno si divertono nei prati del Guidobaldi a praticare l’atletica. Una premiazione che celebrerà l’anno 2017, anno in cui la Studentesca è riuscita a salire sul podio del CDS assoluto grazie alla formazione femminile, al podio del CDS allievi con i maschi, a vincere uno scudetto indoor sempre con il settore maschile e ha dominare sempre con i ragazzi il Trofeo Qualità e Continuità e la Supercoppa 2017.



Non solo squadra ma anche a livello individuale la Studentesca ha visto salire sul podio tricolore per ben 37 volte nella stagione uno dei suoi atleti che si sono distinti anche in Europa con diverse presenze in nazionale azzurra. Un pomeriggio ricco di premiazioni e celebrazioni, quello di sabato dalle ore 18, ma anche di ricordi per il presidente onorario Alessandro Rinaldi, ex presidente dello storico sponsor della squadra (Cariri), personaggio da sempre amico dell’atletica reatina ed italiana in generale.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA