RIETI - Bene la Studentesca Milardi domenica allo stadio comunale di Velletri dove si è svolto il criterium regionale outdoor, manifestazione di apertura annuale per quanto riguarda gli atleti della categoria ragazzi/e. Ottimi risultati per le due formazioni maschile e femminile della Studentesca Milardi che riescono come da obiettivo a salire sul podio. Entrambe al secondo posto, le due squadre rossoblu si devono inchinare al dominio delle due formazioni delle Fiamme Gialle G.Simoni, che stravincono tra i ragazzi con 36 punti di vantaggio e vincono con le ragazze con 8 punti in più delle reatine. Felicità per il buon risultato della giornata da parte di tutto lo staff del settore giovanile del Guidobaldi, che si conferma ai vertici regionali con gli atleti che poi saranno il futuro della squadra reatina. Nelle gare individuali arrivano una vittoria, due secondi e due terzi posti. Nell’alto maschile vittoria netta per il fratello d’arte Mattia Furlani, che entra in gara ormai quando tutti gli altri avevano finito la loro competizione, e con 1.71 va a stravincere la gara. Due secondi posti al femminile con Irene Sorgi nei 60 metri e Deborah Vittori nel getto del peso, mentre i due bronzi arrivano con Ernest Mulumba nei 600 metri e con la staffetta 5x80 maschile con Lorenzo Pelone, Alessandro Battella, Ernest Mulumba, Denys Diaz e Mattia Furlani.

